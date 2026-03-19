F1: Ferrari mantém vantagem nos Pit Stops

Se há coisa que as equipas de F1 são capazes de fazer brilhantemente é adaptarem-se a novas exigências. Apesar desta nova regulamentação precisar ainda de evolução para convencer fãs e alguns pilotos, há pormenores (importantes) que não sofreram muito com as novas regras. As paragens nas boxes são um exemplo.

Parte do espetáculo da F1 e fundamentais na execução de uma boa, as paragens nas boxes dependem de um nível de coordenação extremo e de uma execução sempre a roçar a perfeição. São também um dos símbolos da F1, pela impressionante coreografia que permite trocar quatro pneus em dois segundos.

No ano passado, o melhor registo foi da McLaren, que conseguiu fazer uma troca em 1,91 segundos, com a equipa de Woking a conseguir as três melhores paragens do ano, apesar de ter sido a Ferrari a conseguir o título da melhor equipa nas trocas de pneus. A Scuderia destronou a Red Bull, quebrando uma série de títulos que durava desde 2018. Com a competição a ser instituída desde 2015, apenas Mercedes, Williams e Ferrari venceram no final da temporada.

Em 2026, apesar dos carros serem mais leves, tal como as rodas que contam agora com pneus menos largos e por isso um pouco mais leves, houve um processo de readaptação com mecânicos e material a ajustarem-se a esta nova realidade. Não se esperavam mudanças radicais, apesar do aumento nos tempos de paragem ser expectável enquanto as equipas não voltam a afinar as máquinas.

Em 2026, a melhor paragem pertence, para já, à Mercedes, com o tempo de 2,17, conseguida no GP da Austrália, com a Ferrari a ter três paragens no top3. Assim, parece que a Scuderia continua a apresentar argumentos fortes nas trocas de pneus.