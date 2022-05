F1: Ferrari leva pequenas atualizações para Miami | AutoSport

Apesar de Miami ser uma pista nova e por isso pouco aconselhável a atualizações, a Ferrari vai levar algumas para o próximo fim de semana. Mattia Binotto admitiu que a Scuderia levará alguns upgrades, mas que o grande pacote de atualização será implementado nas corridas seguintes.

“Não teremos o pacote principal de atualizações em Miami, mas ainda assim teremos algumas peças novas no carro”, disse Binotto. “Porque Miami é um circuito de alta velocidade em comparação com os que temos tido até agora, por isso, certamente em termos de apoio aerodinâmico, vamos ter algo diferente em comparação com o que tínhamos. Estamos bastante confiantes, é um circuito bastante eficiente mas sabemos também que a Red Bull tem um bom pacote de downforce médio-baixo. Eles serão competitivos.”

“Será uma pista completamente nova, um novo desafio, bastante interessante. Iremos adaptar o nosso carro em termos de níveis de downforce, como disse, o que é importante. Ainda estamos a trabalhar nas oscilações que ainda é bastante visível no nosso caso, certamente mais do que no Red Bull e ainda há algum potencial de desempenho que precisamos de tentar obter. Estes são os principais pontos para Miami, mas as principais atualizações virão pouco depois”.

As longas rectas de Miami darão ênfase ao desempenho da unidade de potência, mas Binotto acredita que é uma batalha bastante equilibrada naquela frente entre a Ferrari e a Red Bull.