F1, Ferrari: Laurent Mekies de saída, Diego Ioverno assume o seu lugar | AutoSport

Laurent Mekies já não vai estar presente com as cores da Ferrari no GP da Bélgica. O agora ex-diretor de corrida da Scuderia vai estar afastado durante meio ano, para poder assumir o lugar de diretor de equipa da Alpha Tauri.

A Ferrari anunciou agora oficialmente que Mekies vai deixar de representar a equipa no final desta semana.

“O tempo de Laurent Mekies na Scuderia Ferrari chega ao fim esta semana”, pode ler-se num comunicado da equipa. “O Diretor de Corrida não estará na Bélgica e deixa a equipa após quatro épocas e meia, durante as quais a equipa obteve sete vitórias. Toda a equipa agradece-lhe pela sua grande contribuição durante estes anos. A partir do Grande Prémio da Bélgica, parte das funções de Laurent nas boxes serão desempenhadas por Diego Ioverno, que assume o cargo de Diretor Desportivo. Ele será responsável por todos os assuntos desportivos, bem como pela ligação com a FIA. Juntamente com os seus colegas nas boxes, Matteo Togninalli, Chefe de Engenharia de Pista e Ravin Jain, Estratega de Corrida, ele irá reportar diretamente ao chefe de equipa, Fred Vasseur.”