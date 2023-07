F1: Ferrari já virou a página e trabalha no carro de 2024 | AutoSport

Apesar de Carlos Sainz ter admitido, num evento público com patrocinadores, que a Ferrari tinha conseguido melhorar o desempenho do SF-23 depois de um início de época duro, o monolugar italiano não deverá sofrer muitas mais atualizações, uma vez que Frédéric Vasseur garantiu que a Scuderia está focada no desenvolvimento do carro da próxima temporada, tentando corrigir os erros deste ano.

Em declarações ao Corriere dello Sport, Vasseur salientou que o teto orçamental não permite “a criação de um novo projeto como provavelmente acontecia há alguns anos. Significa que devemos adaptar o projeto à situação e, nessas condições, acho que demos um bom passo à frente”. Aumento a exigência sobre as equipas, na opinião do chefe de equipa da Ferrari, o regulamento técnico é “muito mais restritivo do que antes e é muito difícil dar um grande passo em frente no decurso de uma época”, sendo por isso que a equipa italiana está “já a trabalhar no projeto do próximo ano, tentando corrigir o rumo”, sublinhou o francês.