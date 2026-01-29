F1: Ferrari já tem engenheiro para Hamilton: chama-se… Grosjean!
Cedric Michel-Grosjean é o novo engenheiro de Lewis Hamilton para a temporada de 2026 da Fórmula 1, substituindo Riccardo Adami. No entanto, a falta de acordo com a McLaren sobre o fim do período de ‘jardinagem’ (período sem trabalhar na concorrência) do engenheiro francês cria dois obstáculos: a data de integração e a cobertura interina no início do campeonato.
Saída de Adami marca nova fase para Hamilton
A Scuderia anunciou em janeiro que Riccardo Adami transitou para um novo cargo interno, assumindo a Ferrari Driver Academy e o programa de testes de carros anteriores (TPC). A mudança resulta da falta de compatibilidade com Hamilton em 2025, evidenciada por trocas tensas na rádio da equipa, como a acusação do britânico em Miami de que Adami estaria em “pausa para chá” durante as indecisões sobre ordens de equipa.
A Ferrari descartou repatriar Peter Bonnington, atual engenheiro da Mercedes, e optou por Michel-Grosjean, que trabalhou com Oscar Piastri na McLaren em 2025. Segundo o Formula1.it, fontes próximas da Scuderia confirmam que o contrato já foi assinado, após a saída do francês da equipa de Woking em dezembro.
A Ferrari contratou o engenheiro Michel-Grosjean (ex-McLaren) para acompanhar Lewis Hamilton em 2026, mas aguarda negociações para reduzir o período de jardinagem e garantir a sua estreia no GP da Austrália. Para colmatar a possível ausência nas primeiras sete corridas, Carlo Santi assumirá o cargo de forma interina. A Scuderia procura estabilidade para a segunda época de Hamilton, enquanto Michel-Grosjean se estreia como engenheiro de corrida principal num ano de mudanças técnicas profundas.
