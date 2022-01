F1: Ferrari já tem data para lançamento do novo carro | AutoSport

A Ferrari já escolheu a data de lançamento para o seu monolugar de 2022. A apresentação acontecerá no dia 17 de fevereiro, num evento que será transmitido online, num local ainda por anunciar.

É a segunda equipa a anunciar a data de lançamento oficial do novo carro, com a Aston Martin a ter sido a primeira a anunciar a sua data. A Ferrari é uma das equipas que mais curiosidade suscita, pois de Maranello chegam rumores muito positivos sobre a nova máquina. Espera-se que a Ferrari seja capaz de se aproximar do topo e que, pelo menos, comece a desafiar por vitórias, embora todos queiram ver a Ferrari a lutar pelo título, juntando-se assim à Red Bull e Mercedes que, teoricamente, também deverão fazer parte desse lote.

Datas das apresentações: