F1: Ferrari introduz primeiras atualizações em Miami | AutoSport

Frédéric Vasseur confirmou a introdução de um pacote de atualizações no monolugar da Ferrari em Miami e pequenos desenvolvimentos que serão apresentados nas corridas europeias.

A Ferrari apresentou apenas uma nova asa traseira como alteração do SF-23 para o Grande Prémio do Azerbaijão, enquanto a rival Mercedes apresentou uma série de novidades no seu monolugar. No entanto, a Ferrari alcançou a primeira pole position e pódio do ano com Charles Leclerc. Agora preparam-se para trazer novos componentes para o seu monolugar, começando em Miami e durante as provas europeias do calendário da Fórmula 1. Mas Vasseur chamou à atenção que uma coisa é desenvolver o carro e outra é que as atualizações surtam efeito em pista.

“Começaremos a trazer atualizações para o carro a partir de Miami e nos próximos eventos e veremos como o carro reage às atualizações”, disse o chefe de equipa da Ferrari, citado pelo Motorsport.com. “A atualização é uma coisa, mas o facto de sermos capazes de extrair todo o potencial da atualização é outra”.

Apesar de ter arrancado da pole position, Leclerc cruzou a linha de meta no final da corrida com a diferença de 21 segundos para o vencedor Sergio Pérez. Para Vasseur isto deveu-se ao facto da Red Bull continuar a ser mais rápida em pista. “No geral, foram mais rápidos do que nós e não temos de nos enganar. Depois, é preciso perceber se isso se deve à aerodinâmica ou à mecânica”.

Após a corrida de domingo em Baku, Leclerc salientou que a Red Bull tinha encontrado “alguma coisa e nós ainda não. Esse é o nosso foco, todos estamos a trabalhar para tentar perceber como ter um melhor desempenho durante a corrida”. Este parece ser o objetivo principal da equipa italiana, melhorar o desempenho em corrida, algo com que se debatem desde 2022.