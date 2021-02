F1: Ferrari impressionada com abordagem de Carlos Sainz

Carlos Sainz já teve a sua primeira amostra ao volante do monolugar da Ferrari, mas deixou todos muito bem impressionados com a sua abordagem.

Segundo os relatos vindos da Ferrari, Sainz foi meticuloso no seu primeiro teste, não deixando escapar nenhum pormenor. Essa atenção ao detalhe surpreendeu até Charles Leclerc que depois de trabalhar com um piloto atento aos pormenores como é Sebastian Vettel, encontrou agora um desafio de igual monta, com um Sainz 100% focado em ter sucesso o quanto antes pela Scuderia.

Esta atenção ao detalhe e esta ética de trabalho é importantíssima para a equipa que olha para este ano mais como um trampolim para um era melhor, do que uma época em que o sucesso tem de aparecer a todo o custo. A Ferrari passa por momentos negativos mas tem agora uma inesperada estabilidade ao nível das chefias o que pode permitir crias bases mais sólidas para o que lá vem. Para já a aposta em Sainz parece ser cada vez mais acertada.