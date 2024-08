F1, Ferrari, Fred Vasseur: “ver o que podemos fazer com o novo pacote”

A Ferrari produziu em Zandvoort na corrida mais do que esperava, mas depois de ter sido a única equipa que conseguiu bater a Red Bull nas primeiras cinco corridas, depois do triunfo no Mónaco a equipa entrou numa espiral bem mais negativa e em apenas três corridas viu-se claramente ultrapassada pela McLaren no Mundial de Construtores.

Está prevista uma atualização no carro para Monza e isso poderá terminar com o período que a equipa apelidou de “limitação de danos”, ou seja, perder o mínimo possível para as adversárias, portanto vamos ver se as coisas resultam e se volta à luta com a Red Bull e a McLaren.

Para Fred Vasseur – Chefe de Equipa: “Não estávamos muito otimistas quando chegámos a Zandvoort, mas correu muito bem para ambos os lados da garagem: tivemos boas partidas, boa estratégia, boas paragens nas boxes, com ambos os pilotos a gerirem muito bem os pneus.

O Charles conseguiu manter o (Oscar) Piastri atrás de si e mereceu o pódio. Temos de ser positivos e apreciar este resultado, mesmo que tenhamos de ter em conta que o (Lando) Norris estava muito à frente e que, na verdade, temos de nos concentrar em conseguir vitórias e não em terminar em terceiro.

Olhando para a corrida, já na sexta-feira, sentimos que estávamos em melhor forma com pneus usados do que com pneus novos. Por isso, no geral, foi um bom fim de semana e temos de continuar a trabalhar neste sentido. Ainda faltam nove corridas, algumas delas vão servir-nos melhor do que outras e temos de ver o que podemos fazer com o novo pacote que está para breve, mas hoje foi certamente um aumento de confiança para a equipa.”