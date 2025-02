F1, Ferrari, Fred Vasseur: “objetivo é ganhar os dois títulos…”

O grande evento de lançamento do F1 75 na O2 Arena de Londres, pode ser visto como o início da temporada de Fórmula 1 de 2025 e a Scuderia Ferrari HP apresentou a nova decoração do carro. Pela Ferrari, marcaram presença o CEO Benedetto Vigna, o Chefe de Equipa Fred Vasseur e os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, bem como por representantes dos parceiros da equipa. Hoje, o SF-25 faz a sua estreia em pista, à porta fechada, em Fiorano, percorrendo até 200 quilómetros no seu primeiro shakedown, pouco antes de rumar ao Bahrein para a única sessão de testes de pré-época, de 26 a 28 de fevereiro.

O nome do carro, SF-25, segue o padrão dos últimos dois anos e sublinha a estabilidade dos regulamentos.

É o 71º carro de Fórmula 1 construído pela Ferrari, o quarto da segunda geração de carros de efeito solo introduzidos em 2022. No entanto, é um carro completamente novo, utilizando soluções técnicas diferentes das adotadas no passado. A mudança mais visível iniciada pela equipa liderada por Loic Serra é, sem dúvida, a que foi feita na suspensão dianteira, que passa de um design de haste de pressão para um design de haste de tração.

O pensamento por detrás desta alteração na arquitetura foi o de limpar o fluxo de ar em torno do carro, ao mesmo tempo que dava mais espaço para um maior desenvolvimento aerodinâmico, que tinha sido praticamente esgotado com a iteração anterior.

O carro é uma evolução em todos os aspetos quando comparado com o do ano passado, que proporcionou um bom ponto de partida. Foi concebido com o objetivo de maximizar o potencial de desenvolvimento do carro, numa época em que, graças à longa estabilidade dos regulamentos, agora no seu último ano, se pode esperar que o plantel seja extremamente equilibrado, com apenas milésimos de segundo no tempo de volta a fazerem a diferença.

Para Fred Vasseur, Diretor da Equipa: “O lançamento deste novo carro é um momento muito emocionante e de orgulho para todos na equipa. Foram meses de trabalho árduo neste SF-25 graças aos esforços dedicados de todos os membros da equipa em Maranello e estamos entusiasmados por ver o fruto do nosso trabalho ganhar forma e preparar-se para entrar em pista.

Na época passada, lutámos pelo título de Construtores até à última curva e agora estamos determinados a continuar assim, partindo dessa base sólida com o objetivo de ganhar os dois títulos.

Temos um novo alinhamento de pilotos com o Lewis a juntar-se ao Charles e sentimo-nos prontos, enquanto equipa, para dar o passo extra, necessário para sermos os melhores.

Estamos conscientes dos desafios que nos esperam, mas estamos prontos para dar o nosso melhor, para sermos competitivos ao mais alto nível, sabendo que também podemos contar com o apoio e o entusiasmo dos nossos fãs, que sempre nos inspiram. Agora é altura de nos concentrarmos no trabalho que temos em mãos e deixar que a pista fale por nós. Mal posso esperar pelo início da época”.

Foto F1 75 Live/Getty Images