F1: Ferrari foi impedida de participar na última reunião sobre as unidades motrizes para 2026 | AutoSport

A última reunião da Comissão Consultiva para os Motores, em que os fornecedores de motores para o próximo ciclo de regulamentos sem reúnem para definir a estratégia para o futuro, teve uma baixa de peso. A Ferrari terá visto a sua entrada negada por não ter ainda oficialmente anunciado a sua intenção de competir com os regulamentos de 2026.

Segundo a racingnews365.com a Ferrari SPA terá mostrado preocupações sobre como a Red Bull Power Trains (RBPT) seria tratada como um novo fornecedor, tendo tido acesso à Propriedade Intelectual da Honda. Estes direitos de PI terão sido devolvidos não utilizados à Honda pela RBPT, após se ter tornado claro que as empresas seguiriam os seus próprios caminhos depois de 2025, tendo o presidente da Honda Racing, Koji Watanabe, dito recentemente que o compromisso da HRC era assegurar que a empresa tivesse um lugar à mesa para discutir as novas regras.

O que está em causa são as concessões que serão feitas as novas fornecedoras de motores, ao nível de tempo no banco de testes, o que a Ferrari não concorda que possam ser aplicadas à Red Bull, dada a experiência que a estrutura está a adquirir.

Para já apenas a Audi, Honda, Alpine, Mercedes e Red Bull confirmaram a sua intenção de construir motores para o novo regulamento ainda a ser delineado.