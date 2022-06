F1: Ferrari foi a equipa que menos voltas completou até agora | AutoSport

A fiabilidade é fundamental para equipas que queiram lutar pelo título. É a fiabilidade que permite manter a consistência nos resultados e sem marcar pontos em quase todos os fins de semana, o título torna-se numa tarefa ainda mais complicada. A Ferrari começou o ano com o rótulo de “mais fiável” com o seu monolugar a dar boa conta de si, face aos problemas iniciais do monolugares Red Bull. Mas agora o cenário mudou de figura, e a fiabilidade das unidades motrizes da Scuderia está em causa.

Os números não mentem. A Ferrari foi a equipa que menos voltas conseguiu completar este ano em GP. 700 voltas no total, contra 931 da Mercedes ( em 932 possíveis). A Red Bull é a segunda equipa com mais voltas completadas este ano (908), seguida da McLaren (897). Com apenas este dado, começa a ser fácil de entender a quebra de forma da Ferrari e onde está o segredo da Red Bull. Depois de um arranque titubeante, os Bull ‘s conseguiram encontrar o antídoto para os seus problemas e, apesar do seu carro apresentar por vezes alguns problemas, a equipa tem conseguido minimizar os estragos. Do lado da Ferrari isso não tem acontecido.