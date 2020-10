F1: Ferrari foca-se na traseira do carro para 2021

A Ferrari vai focar os seus esforços numa área especifica do seu monolugar de forma a poder extrair mais performance da sua máquina no futuro.

O SF1000 tem desiludido sobremaneira nesta época, e a Ferrari é agora sexta no campeonato. Os últimos upgrades têm resultado e nota-se uma melhoria, mas ainda é pouco para chegar onde a Scuderia pretende. Para 2021 a equipa vai focar o desenvolvimento na traseira do monolugar.

O desenvolvimento das equipas será limitado por um sistema de “fichas”, semelhante ao usado nas unidades motrizes no início da era híbrida. É um sistema em que as equipas podem desenvolver um número limitado de partes em que cada parte equivale a um certo número de fichas, e cada equipa recebe o mesmo número de fichas.

A Ferrari vai apostar na traseira do carro e Simone Resta responsável pelo chassis da Scuderia explicou a ideia:

“Vamos refazer a traseira do carro”, disse Resta em uma entrevista à publicação italiana Autosprint. “Achamos que esta é a área que vai permitir mais espaço para desenvolvimento entre chassis e aerodinâmica para 2021.

Além disso, a traseira do carro será afetada pelas mudanças que a FIA vai introduzir para reduzir a carga aerodinâmica e limitar o stresse sobre os pneus. Como resultado dessas mudanças, todas as equipas perderão alguns pontos de apoio aerodinâmico e será essencial trabalhar para recuperar o máximo possível. Tudo isso faz-nos acreditar que a área mais importante para gastar os tokens de desenvolvimento é a traseira. A liberdade não é total quanto parece”, acrescentou. “Podemos desenvolver o motor livremente durante o inverno, mas depois ficará congelado desde a primeira corrida de 2021 em diante.”

“A aerodinâmica, mesmo que livre, ainda é limitada na forma da estrutura que está por baixo. Devemos considerar a aerodinâmica como um vestido – deve ser usado sobre o corpo, portanto, as dimensões do corpo afetam a forma final. Então, se a estrutura do nariz permanecer a mesma, posso projetar uma nova asa dianteira, mas a minha autonomia criativa ainda será limitada. Todos esses congelamentos e limitações levam-nos a pensar que será difícil recuperar razoavelmente numa única temporada a diferença que temos agora para os líderes. ”