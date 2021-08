F1: Ferrari fará melhorias no motor na segunda metade da época | AutoSport

Mattia Binotto confirmou que a Ferrari irá introduzir melhorias na sua unidade motriz na segunda metade da época.

Ao contrário das adversárias, a Ferrari não estreou uma unidade motriz completamente nova no início desta época. A unidade deste ano tem ainda componentes do ano passado e serão esses componentes que serão atualizados durante a segunda metade da época.

“Só para esclarecer quais são os regulamentos em 2021, podemos ter uma unidade motriz nova”, disse Binotto. “Significa que poderá trazer uma atualização em todos os componentes da unidade, seja o motor de combustão interna, turbo, MGU-H, baterias, MGU-K, etc. Mas no início da temporada, não atualizamos toda a unidade”, revelou ele. “Portanto, ainda há componentes que são os do ano passado. E vamos trazer uma evolução desses componentes”. Por isso, penso, isso será para nós um passo significativo para o final da época”.

Embora não possa dizer exatamente quando as atualizações serão introduzidas, Binotto admitiu que será depois de Monza, o que significa que a nova unidade motriz de Charles Leclerc, resultado do acidente na Hungria, será ainda com especificação atual.