F1: Ferrari explica o que aconteceu no Mónaco | AutoSport

Ainda no rescaldo do GP do Mónaco, a Ferrari deu uma explicação ao que aconteceu na corrida, especialmente nas decisões estratégicas que comprometeram o resultado de Charles Leclerc. No debrief da Scuderia, Iñaki Rueda, diretor de estratégia detalhou a cadeia de eventos e de decisões que levaram a um desfecho menos conseguido:

“Com Charles, cometemos dois erros – o primeiro foi cobrir Pérez”, disse Rueda. “Enquanto com Carlos nos apercebemos tarde na volta que não podíamos cobrir Pérez, com o Charles tínhamos uma grande diferença e pensámos que podíamos cobrir Pérez. No início da volta 18, Charles tinha mais de 10 segundos de vantagem sobre Pérez. Pensámos que esta vantagem diminuiria porque Pérez, com pneus intermédios, era muito mais rápido do que Charles nos pneus de chuva. Tínhamos olhado para outras pessoas, tínhamos dados em direto dos carros, e pensámos que esta diferença iria diminuir de cerca de 10 segundos para cinco, quatro, três no pior dos casos. Ao entrarmos, vimos esse intervalo de 10 segundos a encolher – sete, seis, cinco, quatro. À medida que Charles vinha a passar na piscina, a última referência de tempo que tínhamos, calculamos que ele sairia um segundo antes de Pérez. O que não esperávamos era que Pérez fosse nove segundos mais rápido no geral naquela volta, e por causa disso, perdemos a corrida com o Charles aí”.

“Queríamos colocar ambos os carros em pneus secos, e na volta 21, achámos que a pista estava boa para pneus secos”, disse Rueda. “Ao mesmo tempo que trazíamos Carlos para tentar manter a liderança da corrida, pensámos: ‘Vamos trazer o Charles para tentar o undercut ao Pérez para podermos terminar P1 e P2’. Quando estávamos a entrar para as boxes, estávamos a olhar para as nossas ferramentas e para os nossos intervalos, e o intervalo entre os nossos carros era de cinco segundos – era tempo de um doppio (dupla paragem). Um doppio confortável é feito com seis segundos entre os carros, mas pensámos que cinco segundos e meio poderiam ser suficientes. À medida que os carros se aproximavam cada vez mais da entrada das boxes, o intervalo ia reduzindo, e na entrada das boxes, o intervalo era de apenas três segundos e meio. Fizemos uma tentativa de último segundo para tentar dizer ao Charles para ficar de fora, mas era demasiado tarde. Ele já tinha virado para o pit lane. Neste doppio, Charles perdeu dois segundos. Foi crucial. Porquê? Foi isto que permitiu que Verstappen saísse à frente do Charles uma volta mais tarde”.

“Voltamos à fábrica, analisamos o que fizemos bem e mal, atualizamos as nossas ferramentas, os nossos procedimentos, e garantimos que voltaremos mais fortes a partir desta experiência”.