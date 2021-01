F1: Ferrari escolheu um dos pilotos da Alfa Romeo

Não é surpresa para ninguém, mas a Ferrari, como parte do acordo com a Sauber, tem opção sobre um dos lugares na equipa. Frédéric Vasseur deu mais informações sobre a escolha.

A entrada da Alfa Romeo na F1 aconteceu graças ao acordo feito entre a Sauber e a Ferrari. O acordo implica algumas concessões de ambas as partes e no caso da Sauber, fica obrigada a deixar a escolha de pilotos para um dos lugares ao critério da Ferrari:

“O lugar faz parte do acordo com a Ferrari e estava mais nas mãos da Ferrari e da FDA decidir o segundo piloto”, disse Vasseur à GPFans Global.

“Foi mais entre António [Giovinazzi] e o Mick [Schumacher] do que entre o Kimi [Raikkonen] e o Mick. Eles tomaram a decisão de manter António. Tivemos algumas discussões, António também o merece porque ele fez uma boa evolução em relação ao ano passado.”

“Ele ainda está a melhorar, está agora a igualar o Kimi na qualificação e no ritmo da corrida também. Ele está a fazer um ótimo trabalho e está bem, a escolha não foi fácil entre o Mick e o António, mas essa é a vantagem que eles têm connosco e com o Guenther [Steiner] na Haas. Eles puseram Mick no Haas e por mim ótimo”.