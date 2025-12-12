F1, Ferrari: época difícil sem vitórias para Maranello

A Ferrari terminou a temporada 2025 de forma aceitável no Grande Prémio de Abu Dhabi, com Charles Leclerc a alcançar o quarto lugar e Lewis Hamilton a recuperar de uma decepcionante 16ª posição na grelha para oitavo, ambos conquistando pontos na reta final da época.

O diretor de equipa Fred Vasseur considerou o fim de semana “nada mau”, apesar de reconhecer que o trabalho deficiente de sexta-feira custou oportunidades de melhor resultado. “Tivemos um arranque muito difícil na sexta, boa recuperação e bom trabalho da equipa e da fábrica para melhorar o andamento no sábado”, afirmou, sublinhando que o ritmo apresentado no domingo era competitivo face ao campeão Lando Norris.

A conclusão em Abu Dhabi encerra uma temporada particularmente exigente para a estrutura italiana, que não venceu qualquer Grande Prémio e terminou apenas em quarto lugar no campeonato de construtores, 435 pontos atrás da McLaren campeã. O contraste é significativo com 2024, quando a Ferrari chegou à final de Abu Dhabi ainda com oportunidades reais de vencer o título de construtores, caindo apenas nos derradeiros pontos.

Esperança renovada com novo regulamento

Para 2026, uma vasta mudança regulamentar abre perspetivas de uma alteração na hierarquia competitiva. Para a Ferrari, basicamente, é “empurrar com a barriga” depois de uma temporada quase inacreditável. Mais uma!

No entanto, Fred Vasseur sublinhou a importância de terminar a temporada com enfoque positivo, lembrando que a incerteza é geral nesta fase transicional. “Sabemos o que estamos a fazer, mas não sabemos o que os outros estão a fazer, e é apenas uma questão de comparação”, admitiu, apelando à concentração da equipa nos seus próprios objetivos durante o intervalo de inverno e na preparação para uma nova era regulamentar que, garante, “será outro desafio”.

FOTO MPSA/Laurent Cartalade