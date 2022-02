F1: Ferrari entusiasmada no lançamento do novo carro | AutoSport

Já há algum tempo que não se via tanto entusiasmo por parte dos responsáveis da Ferrari num lançamento de um novo carro. Olhando para o que foi dito no curto vídeo lançado nas redes sociais, nota-se uma onda positiva que não foi disfarçada no discurso dos responsáveis. Voltamos a ouvir falar em vitórias, em colocar a Ferrari no lugar em que merece.

O diretor Mattia Binotto disse aos media presentes no evento de lançamento que “pessoalmente, estou entusiasmado com o novo carro ” e apontou a inovação em torno da nova asa dianteira. O seu optimismo foi partilhado pelos pilotos.

“Sim, estou mais do que pronto para esta temporada”, disse Carlos Sainz. que se juntou à Ferrari no ano passado e terminou à frente de Leclerc na classificação final. “2021 foi um grande ano para mim porque consegui aprender como a equipa trabalha, adaptando-me a um novo ambiente”, disse ele. “Mas também principalmente para aprender sobre a marca Ferrari, e como tudo funciona a partir daqui. Foi uma grande experiência para mim”, acrescentou ele. “Agora é altura de levar a equipa a um nível diferente, levá-la a um passo diferente, e como pilotos e equipa juntos queremos mais coisas e mais sucesso em 2022”.

“Eu gosto muito, muito mesmo. Acho que vou gostar ainda mais se for rápido na pista”, disse Charles Leclerc sobre o novo carro. ” É um vermelho mais escuro, parece um pouco mais agressivo, mas para um carro como este penso que se encaixa perfeitamente. Pode-se realmente ver quanto trabalho tem havido [com] este trabalho de carroçaria. Tem um aspecto impressionante. Parece extremo, e eu gosto”.