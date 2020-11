F1: Ferrari entusiasmada com progressos do novo motor

A Ferrari está a desenvolver uma nova unidade motriz para a época 2021 e mostra-se entusiasmada com os progressos feitos em relação à unidade atual.

Mattia Binotto relevou que os testes na nova unidade permitem esperar melhorias significativas. De lembrar que a Ferrari tinha aquela que era considerada a melhor unidade motriz da F1 até meio da época passada, mas depois da investigação e do acordo provado com a FIA, perdeu toda a vantagem que tinha, sendo neste momento o motor menos performante do Grande Circo.

“Não temos atualmente o melhor motor na realidade”, disse Binotto. “Acho que no próximo ano podemos ter uma unidade motriz completamente nova, de acordo com os regulamentos. Como Ferrari, investimos muito no desenvolvimento da unidade motriz para 2021, principalmente para 2022.

“É verdade que o motor está a ser testado no banco de testes. Acho que o feedback em termos de desempenho e fiabilidade é muito promissor. ”

Os fabricantes de motores terão desenvolvimento restrito, mas Binotto diz que a Ferrari terá que ser “criativa” para maximizar o funcionamento do banco de testes.

“Quanto as limitações nos testes, cabe a nós sermos eficientes na maneira como os planeamos”, disse ele. “Terenos que ser criativos na maneira como vamos abordar os testes.”

“Acho que mesmo que tenhamos algumas limitações nas operações do do banco de teste, ainda há espaço para melhorias. Pelo que posso ver hoje, estou feliz com os resultados. ”