F1, Ferrari em Zandvoort: sábado promissor, um domingo amargo

A Ferrari saiu de Zandvoort sem pontos após um Grande Prémio dos Países Baixos marcado por acidentes e deceções, comprometendo o impressionante registo de fiabilidade mantido ao longo de 2025.

Depois de uma sexta-feira problemática, a equipa italiana mostrou sinais de recuperação ao colocar ambos os carros na Q3, algo que Lewis Hamilton não conseguia desde Silverstone. As melhorias não foram suficientes para igualar McLaren ou Max Verstappen, mas permitiram à Ferrari enfrentar a Mercedes com competitividade no domingo.

Hamilton e Leclerc sem final feliz

Lewis Hamilton abandonou na 23.ª volta, vítima de um despiste na curva inclinada de Zandvoort, no início de uma ligeira precipitação. Este incidente marcou o primeiro abandono do britânico ao serviço da Ferrari, agravando uma sequência sem pontuar pela segunda corrida consecutiva.

Charles Leclerc, por sua vez, chegou a ultrapassar Russell, revelando agressividade e velocidade. Contudo, um toque com Andrea Kimi Antonelli obrigou-o também a abandonar, após já ter perdido posições devido ao Safety Car.

O episódio pôs fim ao registo de 100% de finalizações da equipa italiana em 2025 e assinalou a segunda corrida do ano sem qualquer ponto.

Perspetivas e reacções internas

No rescaldo, Frederic Vasseur destacou o esforço da equipa para ultrapassar um início de fim de semana difícil, lamentando os incidentes, mas reconhecendo a evolução do ritmo ao longo da prova. “No geral, este foi um fim de semana difícil. Tivemos uma sexta-feira muito má, mas depois toda a equipa e os pilotos fizeram um bom trabalho para recuperar, de modo que tivemos um ritmo decente hoje. Infelizmente, Lewis perdeu o controlo do carro, saiu um pouco mais largo do que na volta anterior na mesma curva e tocou na parte molhada ao lado da pista.

Quanto ao Charles, o Kimi veio pedir desculpas e eu acho que foi apenas um incidente de corrida, ele foi um pouco otimista demais. Antes disso, o Charles tinha mostrado um bom ritmo, aproximando-se do Russell, do Hadjar e do Verstappen, mas teve que ultrapassar o Russell duas vezes porque perdeu duas posições com o Safety Car.

De qualquer forma, sabíamos que Zandvoort não seria favorável para nós e o lado positivo que podemos tirar disso é que tivemos um ritmo muito forte hoje, mas é claro que não é bom voltar para casa sem nenhum ponto. Quanto à próxima semana em Monza, esperamos estar em melhor forma e será importante ter uma sexta-feira muito melhor do que tivemos aqui”.

