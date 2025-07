F1: Ferrari em busca de melhor equilíbrio no seu monolugar

A Ferrari pretende melhorar o equilíbrio do seu SF-25 com as próximas atualizações da Fórmula 1, após um bom desempenho na Áustria, onde novas atualizações no fundo e no difusor levaram ao melhor resultado da temporada, com um terceiro e um quarto lugares. Apesar disso, Charles Leclerc ainda terminou 20 segundos atrás da McLaren, que venceu a corrida.

Jerome D’Ambrosio, reconheceu que alcançar isso é uma prioridade. Ele explicou o processo de validação das atualizações por meio de CFD, testes em túnel de vento e desempenho em pista. Embora o conforto e o estilo do piloto sejam considerados, o objetivo principal continua sendo encontrar melhorias objetivas que aumentem o desempenho geral da equipa.

“É obviamente uma questão de correlação com o túnel de vento e há diferentes camadas que se obtêm”, disse D’Ambrosio citado pelo RacingNews365. “Temos o CFD [dinâmica de fluidos computacional] e, em seguida, tenta levar isso para o túnel e tem diferentes camadas de validação e correlação e, obviamente, a última é colocá-lo na pista. Obtemos os seus números no túnel e, em seguida, coloca-se o carro na pista e espera ver o que as previsões apontavam, e foi isso que aconteceu connosco [na Áustria], então é uma coisa boa.

Tentamos definitivamente trabalhar para melhorar o equilíbrio do carro para ajudar os pilotos, e há desempenho nisso, mas às vezes é difícil prever o desempenho que você terá na pista. Há aspectos do equilíbrio do carro que também são preferência do piloto, conforto do piloto, estilo de condução e assim por diante, que são levados em consideração para colocar o carro numa posição melhor, mas no geral, não estamos a considerar um piloto ou outro.

Estamos apenas a tentar colocar o carro num equilíbrio melhor, e há um ponto objetivo que trará desempenho para a equipa. No final, temos métricas objetivas e metas objetivas de como trazer desempenho para o carro.”