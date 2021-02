F1: Ferrari e Shell continuam juntos, e nós vamos ver “o vídeo…”

A Ferrari e a Shell vão continuar a trabalhar juntas na Fórmula 1 nos próximos anos. As duas empresas anunciaram uma extensão do acordo que os une há 70 anos na F1, 92 no total. O foco agora é a sustentabilidade: “Partilhamos muitos valores comuns, nomeadamente a excelência, a paixão pelas corridas e o trabalho de equipa, que tornaram esta parceria única na história do desporto automóvel. Como nosso parceiro de inovação, continuaremos a trabalhar com a Shell na transferência de tecnologia de corridas para a mobilidade, bem como nos ambiciosos desafios que temos pela frente, em particular o objectivo da Fórmula 1 de atingir um nível de emissões zero até 2030”, revelou Mattia Binotto, em comunicado.



Do lado da Shell: “A nossa parceria com a Ferrari tem produzido inovações verdadeiramente notáveis – inovações em que a Shell conta regularmente ao desenvolver novos combustíveis e lubrificantes para os nossos clientes. Estamos agora a entrar juntos num momento muito excitante da nossa história, à medida que alavancamos esta parceria não só para lutar pelo sucesso na pista, mas também para desenvolver combustíveis e lubrificantes mais limpos para os nossos clientes”, conclui Istvan Kapitany, director executivo principal da Shell.

Claro que num momento deste, não podemos deixar de recordar um dos melhores, senão o melhor ‘comercial’ de sempre: