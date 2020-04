F1: Ferrari e Red Bull… renitentes!

Na sequência das negociações quanto à colocação em prática do novo teto orçamental para a Fórmula 1 em 2021, a FIA, por intermédio do seu Presidente, Jean, Todt, e também Chase Carey, CEO da Fórmula 1, estão a tentar fazer descer o teto orçamental para baixo dos 175 milhões de dólares inicialmente previstos, mas há pelo menos duas equipas, a Ferrari e Red Bull que não estão de acordo. Paralelamente, a F1 pretende impedir que se alterem os carros deste ano para 2021, mas mais uma vez a Ferrari e Red Bull não estão pelos ajustes. De acordo com o que se ‘fala’, querem poder alterar as respetivas caixas de velocidades porque, segundo a Auto Motor und Sport, descobriram a forma como a Mercedes liga o motor e a transmissão.