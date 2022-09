F1: Ferrari e Mick Schumacher preparam-se para conversações sobre o futuro | AutoSport

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, diz que se vai sentar com Mick Schumacher nas próximas corridas para discutir o seu futuro com a equipa.

Schumacher juntou-se à Academia de Pilotos da Ferrari (FDA) em 2019, depois de ter vencido o Campeonato Europeu de F3.

Schumacher viria a conquistar o título de Fórmula 2 em 2020 e foi, posteriormente, promovido à Haas, na Fórmula 1.

No entanto, vários rumores sugerem que Schumacher irá abandonar a Haas no final da temporada de 2022, colocando o seu futuro na F1 em sérias dúvidas. E, para além disso, tudo indica que Schumacher e a Ferrari também irão seguir caminhos diferentes no final deste ano.

Binotto reforçou a importância do programa júnior de pilotos para a Ferrari, e diz que o futuro de Schumacher deverá ser resolvido nas próximas semanas.

“A Academia de Pilotos da Ferrari, para nós, é um pilar muito importante da nossa equipa”, disse Binotto. “Estamos a investir muito nela e vamos continuar a investir muito na Academia”.

“A razão para isso é que acreditamos que é importante desenvolver o melhor talento e procurar pelo futuro, para tentar encontrar o melhor talento para o carro vermelho”.

“Por isso, não é um problema. Pelo contrário, penso que vamos investir e melhorar continuamente a forma como o estamos a gerir”.

“Para o Mick [Schumacher], como dissemos no início da temporada, é importante melhorar esta temporada”.

“Vamos sentar-nos com ele em algumas das próximas corridas, fazer um balanço da época, e também o faremos em conjunto com a Haas e decidir pelo seu melhor futuro”.

A Academia de Pilotos da Ferrari tem vários pilotos inscritos no programa, incluindo o antigo colega de equipa de F2 de Schumacher, Robert Shwartzman, que fará a sua estreia na TL1 com a equipa no próximo mês, nos Estados Unidos.

Charles Leclerc é o único membro da Academia que progrediu para a equipa principal da Ferrari na Fórmula 1.