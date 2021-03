F1: Ferrari e Mercedes aceitaram vacinas do Bahrein

Ferrari e Mercedes decidiram aceitar a oferta do Bahrein, de vacinar os elementos das suas equipas, antes da abertura da época 2021. Na passada semana a ‘entidade’ Fórmula 1 recusou-a, explicando que “a F1 não tem planos para ser vacinada como grupo itinerante antes do já estabelecido lançamento de vacinas através do sistema de saúde no Reino Unido”.

Contudo, a La Gazzetta dello Sport afirma que a Ferrari respondeu positivamente à oferta de vacinas do Bahrein: “Isto significa que, estritamente numa base voluntária, o pessoal da equipa que já se encontra no Bahrein para o teste de pré-época terá tempo para receber a dose dupla da vacina Pfizer-BioNTech”, escreveram os correspondentes Luigi Perna e Giusto Ferronato.

“Ferrari contactou primeiro as autoridades sanitárias da Emilia Romagna e, na ausência de qualquer objeção, um total de cerca de 100 membros da equipa já foram vacinados”, acrescentou o jornal italiano. Pelo que se sabe, também a Mercedes ofereceu a mesma oportunidade ao seu pessoal.