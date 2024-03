F1: Ferrari e McLaren testaram em circuitos italianos diferentes | AutoSport

Aproveitando as duas semanas que separam o GP da Arábia Saudita da terceira prova do ano, na Austrália, McLaren e Ferrari decidiram colocar os seus monolugares de 2022 em pista, curiosamente ambas as equipas estiveram em Itália, mas em circuitos diferentes.

A Ferrari programou um teste especial em Fiorano para hoje, que poderá ter seguimento amanhã. O monolugar usado foi o Ferrari F1-75 com Oliver Bearman ao volante, podendo amanhã ser a vez de Antonio Giovinazzi.

O britânico de 18 anos esteve no circuito da Ferrari no F1-75, conduzindo a sessão de testes com pneus de demonstração da Pirelli, conforme exigido pelos regulamentos desportivos. O objetivo é continuar a sua evolução como piloto, utilizando um carro muito semelhante ao atual do ponto de vista aerodinâmico e mecânico. O programa de testes para Bearman já estava planeado há algum tempo e nada terá a ver com a recente estreia na Fórmula 1, substituindo Carlos Sainz, que continua a recuperação após cirurgia.

Enquanto a Ferrari está em Fiorano, a McLaren escolheu Imola para continuar o desenvolvimento do seu monolugar e para manter os seus pilotos em forma, com a realização de uma sessão de testes de dois dias no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, utilizando o MCL36. Hoje esteve Oscar Piastri ao volante, amanhã será a vez de Lando Norris.