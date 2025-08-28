F1, Ferrari e Hamilton procuram novo fôlego

Hamilton e Ferrari em busca de novo rumo após pausa de verão, com o pi loto britânico a procura reencontrar confiança antes da festa em Monza

A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari tem sido um desafio constante. Depois de 12 anos na Mercedes, o britânico ainda procura encontrar estabilidade na nova equipa. Apesar de alguns pontos altos – como a vitória na Sprint da China – os resultados não têm sido consistentes.

Antes da pausa de verão, Hamilton mostrava sinais de aproximação ao ritmo de Charles Leclerc, mas em Spa e Budapeste voltou a perder terreno. Na Hungria, um arranque complicado deixou-o fora dos pontos, após uma estratégia arriscada falhada, situação que o deixou visivelmente frustrado.

O interregno poderá ter chegado no momento certo, permitindo ao heptacampeão recuperar confiança. Tanto ele como a Ferrari precisam de um fim de semana limpo em Zandvoort, que sirva de impulso para o GP caseiro da equipa em Monza.