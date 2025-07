F1: Ferrari e Charles Leclerc aprendem com Lewis Hamilton

A chegada de Lewis Hamilton à Ferrari para a temporada de F1 de 2025 trouxe uma experiência e uma visão valiosas, de acordo com o seu companheiro de equipa Charles Leclerc. Com base nos 12 anos e seis títulos de Hamilton na Mercedes, a Ferrari está a aprender com o seu feedback e a adotar novos métodos de trabalho que diferem da sua abordagem tradicional.

“Tem sido muito interessante ver as áreas em que nós [Ferrari] estávamos a trabalhar de forma completamente diferente, em comparação com uma equipa como a Mercedes, que teve um enorme sucesso no passado”, disse Leclerc. “E comparar esta forma de trabalhar. Tenho a certeza de que isso nos ajudará a dar passos em frente no futuro. Já houve um feedback muito interessante do Lewis, porque para mim [a sensação no carro] é a normalidade. Isso abre a mente para diferentes técnicas de trabalho.»

Apesar da influência de Hamilton, a temporada de 2025 da Ferrari tem sido dececionante até agora. A equipa ainda não venceu nenhum Grande Prémio, com Leclerc a conquistar os quatro pódios e a estar à frente de Hamilton no Campeonato de Pilotos.

Leclerc admitiu estar frustrado com o desempenho da equipa. Ele elogiou a enorme melhoria da McLaren e reconheceu que, embora a Ferrari tenha progredido, os rivais estão melhores.

“Não está a correr tão bem como eu esperava ou queria nesta temporada, isso é certo”, admitiu Leclerc. “Mas trabalhamos arduamente para tentar reverter a situação. A questão é que acabas numa temporada [2024] em que estás a lutar pelo Campeonato de Construtores e, por isso, começas outra temporada com a esperança de, pelo menos, começar num nível semelhante. Não é que não tenhamos dado passos em frente. Acho que demos. As pessoas à nossa volta provavelmente deram um passo maior. Mais a McLaren do que qualquer outra, e deram um passo tão grande que agora é muito difícil vencê-los. A Red Bull também deu um passo significativo em frente.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA