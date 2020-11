F1: Ferrari é agora a favor do ‘congelamento’ de motores

A Ferrari é agora a favor do ‘congelamento’ de motores a partir de 2022. De acordo com o chefe de equipa, Mattia Binotto, na antevisão para o Grande Prémio do Bahrein, a equipa italiana é a favor do ‘congelamento’ e também a favor da introdução dos novos regulamentos de motores em 2025, ou seja, um ano mais cedo.

A Fórmula 1 tem vindo a discutir um possível ‘congelamento’ dos motores. Esta opção foi primeiro apresentada pela Red Bull, para combater a saída da Honda no final de 2021, com a opção da marca austríaca a continuar com os motores japoneses, adquirindo a propriedade intelectual do construtor.

Nesta opção, a Mercedes estava do lado da Red Bull, mas a Renault e a Ferrari pareciam estar contra, com o CEO da Ferrari, Louis Camilleri, a afirmar que tal seria “contra o espírito da Fórmula 1”.

Agora, o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, quando perguntado pelo motorsport.com, explicou: “Acho que o que nós dissemos foi que já haviam regulamentos em que a Red Bull teria uma solução, que era ter motores diferentes. Percebemos a intenção deles em continuar com os motores da Honda no futuro e nos últimos dias temos estado em reuniões com a Fórmula 1 e a FIA. Estamos com eles [Red Bull] no que toca ao ‘congelamento’ de motores, o que também pode levar a antecipar a entrada nos novos regulamentos das unidades de potência, passando assim para 2025”.