F1: Ferrari é a segunda equipa a assinar o Acordo da Concórdia

Depois da McLaren ter feito saber que já assinou o novo Acordo da Concórdia (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), agora é a Ferrari que fez o mesmo.

A equipa, que corre na Fórmula 1 desde 1950, vai continuar no campeonato até 2025. Em nome Ferrari falou o seu CEO, Louis Camilleri: “Estamos contentes por ter assinado outra vez o Acordo da Concórdia, que vai regular a Fórmula 1 por mais cinco anos”.

“É um passo importante para manter a sustentabilidade e o crescimento do desporto. Estamos confiantes de que a colaboração entre a FIA e a Liberty Media pode fazer a Fórmula 1 ainda mais atrativa e espetacular, preservando o seu estatuto como desafio tecnológico máximo”, acrescentou o CEO da Ferrari.

“As corridas estão no ADN da Ferrari e não é coincidência que a equipa seja a única a participar em todas as edições do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, sendo uma parte integral e essencial do sucesso de hoje, do passado e, principalmente, do futuro”, concluiu Camilleri.