F1: Ferrari é a equipa mais valiosa do campeonato | AutoSport

A Ferrari está na frente do campeonato das equipas mais valiosas da F1. A Scuderia lidera esta “competição” com alguma margem, seguida da Mercedes e da Red Bull.

O valor das equipas tem subido nos últimos tempos, com a valorização do campeonato e a entrada de novos investidores. O caso da Alpine é um exemplo disso, com um grupo de investidores a comprar 24% da Alpine por 200 milhões de euros. O próprio valor da F1 disparou desde que a Liberty assumiu as rédeas. Comprou o campeonato por 4.6 mil milhões de dólares e agora está avaliado em 20 mil milhões.