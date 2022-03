F1: Ferrari doou um milhão de euros à Ucrânia e suspende produção para o mercado russo | AutoSport

Ferrari doou um milhão de euros para apoiar os ucranianos que sofrem com a guerra no seu país. Os fundos serão canalizados através da Região Emilia-Romagna que, em colaboração com a Cruz Vermelha e ACNUR, financiará projetos humanitários internacionais de apoio à Ucrânia, bem como iniciativas locais centradas no acolhimento de refugiados na região italiana. Além disso, a ajuda irá para a Associação Chernobyl de Maranello, Fiorano, Formigine – ONLUS para suprir as necessidades dos ucranianos que serão acolhidos na área próxima da empresa.

Além disso, dada a situação actual, a Ferrari tomou a decisão de suspender a produção de veículos para o mercado russo até novo aviso. A Ferrari afirmou que irá continuar a acompanhar de perto a situação e respeitará sempre todas as regras, regulamentos e sanções.