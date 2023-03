F1: Ferrari deverá trazer novo pacote de atualizações profundas em Imola | AutoSport

A Ferrari não vai fazer por menos e vai levar para Imola um pacote profundo de atualizações para Imola. Ou seja, na sexta corrida do ano, a Ferrari deverá avançar com muitas alterações ao seu SF-23 que tem ficado abaixo do esperado neste arranque de época.

Segundo a Motorsport.com italiana, aos flancos do Ferrari irão ser completamente revistos e, por conseguinte, o fundo e a suspensão traseira, sofrerão também alterações, uma vez que estas partes estão interligadas no que ao fluxo de ar diz respeito. A equipa pretendia ter o pacote pronto a tempo do GP do Azerbaijão, mas a implementação está a ser mais demorada e levar o pacote de melhorias para Miami seria contraproducente, pelo que Imola, a primeira ronda da “jornada europeia” será o palco das atualizações.