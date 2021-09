F1: Ferrari deverá introduzir atualização do motor na Turquia | AutoSport

A luta pelo terceiro lugar está a aquecer e quer a McLaren, quer a Ferrari não querem facilitar. A McLaren conseguiu dar um bom salto em Monza, casa da Ferrari, mas a Scuderia tem resposta.

A equipa italiana está a ponderar introduzir uma nova atualização da sua unidade motriz que, segundo a Auto, Motor und Sport, deverá render mais 10 a 15 cv, um aumento substancial que pode justificar a consequente penalização. A equipa pondera fazer a troca na Turquia, uma pista onde é mais fácil ultrapassar, o que pode permitir a Carlos Sainz e Charles Leclerc recuperar posições facilmente. Apesar do foco estar já em 2022 as equipas não esquecem o campeonato deste ano e os pontos conquistados, a juntar à posição no final da época equivalem a dinheiro, pelo que o investimento em atualizações, mesmo nesta fase, pode fazer sentido, além de permitir à Scuderia entender novos elementos que poderão ser usado na unidade motriz nova que irá apresentar em 2022, ano em que apresentará um novo conceito.