F1: Ferrari deverá estar perto do peso mínimo

A Ferrari completou com sucesso os primeiros testes do SF-26 no circuito privado de Fiorano, perante milhares de adeptos, deixando boas indicações quanto ao estado de preparação do monolugar para a temporada de 2026. Lewis Hamilton e Charles Leclerc mostraram-se satisfeitos com o primeiro contacto com o novo projeto, numa altura em que outras equipas, como a Williams, enfrentam atrasos significativos na pré-época.

O programa de Maranello decorreu conforme o planeado, beneficiando de um inverno considerado produtivo e de um plano de testes detalhado que está a ser afinado pela estrutura liderada por Fred Vasseur. Tal como sucedeu com a Mercedes em Silverstone, a Ferrari revelou já em Fiorano algumas soluções aerodinâmicas avançadas, sinal de que o desenvolvimento técnico está bem encaminhado.

Nos testes de Barcelona, a equipa colocará em pista duas configurações distintas do SF-26, permitindo aos engenheiros comparar dados e avaliar diferentes direções de evolução. Paralelamente, surgiram informações animadoras relativamente ao peso do carro: segundo fontes especializadas (Motorsport Italia), o novo Ferrari estará apenas dois quilogramas acima do mínimo regulamentar de 768 kg.

Num contexto em que a maioria das equipas deverá iniciar a época mais de dez quilogramas acima desse limite — diferença suficiente para custar várias décimas por volta —, este valor representa uma vantagem estratégica importante. Embora a aerodinâmica continue a ser o fator mais determinante no desempenho, partir de uma base leve permitirá à Ferrari concentrar-se exclusivamente em extrair mais performance, sem necessidade imediata de reduzir massa.