F1: Ferrari deverá anunciar saída de patrocinadores | AutoSport

O ano não começa bem para a Ferrari que deverá anunciar a saída de dois patrocinadores. A Velas, uma empresa de blockchain e a Snapdragon, pertencente à Qualcomm, fabricante de semicondutores, software, e serviços relacionados com a tecnologia sem fios estarão de saída do portfolio de patrocinadores da equipa.

A questão das criptomoedas continua a dar que falar e depois da falência da FTX que deixou a Mercedes sem 15 milhões de dólares, agora é a vez da Ferrari ficar sem o dinheiro esperado do patrocínio da Velas. Segundo a racingnews365.com, uma fonte próxima de ambas as empresas indicou que a Ferrari não cumpriu as cláusulas que permitia que a Velas criasse imagens NFT. Do lado da Ferrari parece haver um descontentamento por um dito incumprimento financeiro. De acordo com a fonte, uma ação judicial está a ser contemplada pelas partes.

No caso da Snapdragon, a separação parece acontecer por mútuo acordo, com a Qualcomm a anunciar recentemente um empreendimento conjunto com a Mercedes em material eletrónico para o cockpit da marca germânica, pelo que se espera que a Snapdragon entre no portfolio da Mercedes. Estima-se que a saída destas duas empresas deverá significar menos 55 milhões de dólares para a Ferrari