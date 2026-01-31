F1: Ferrari destaque em Barcelona com SF-26 consistente e fiável

A Ferrari saiu de Barcelona com sinais encorajadores, após três dias de shakedown em que o SF-26 combinou bom número de voltas com tempos competitivos, terminando a semana no topo da tabela. Lewis Hamilton mostrou-se satisfeito com o comportamento do novo monolugar e Charles Leclerc aproximou-se dos registos da Mercedes, reforçando a ideia de que o SF-26 parece competitivo nesta fase inicial da época.

Quilometragem elevada e estreia sólida do SF-26

No primeiro dia de pista no Circuit de Barcelona-Catalunya, a Scuderia Ferrari HP completou 121 voltas, cerca de 560 quilómetros, repartidos entre Leclerc de manhã e Hamilton à tarde. O trabalho centrou-se em verificações de sistemas e recolha de dados em diferentes condições de piso, passando de piso seco para forte chuva, com utilização de pneus de chuva extrema e intermédios.

Matteo Togninalli, diretor de Engenharia de Pista, sublinhou que, apesar da chuva, a equipa conseguiu cumprir o plano de trabalho sem problemas de fiabilidade significativos, algo considerado prioritário com um carro e unidade motriz novos. Realçou ainda que é demasiado cedo para falar em performance, sendo o foco a compreensão do comportamento do monolugar e a construção de conhecimento gradual ao longo dos dias de testes.

Segunda jornada: mais de 800 km e foco em adaptação às novas regras

No segundo dia em pista, o SF-26 somou 174 voltas, mais de 800 quilómetros, com Hamilton ao volante na sessão da manhã e Leclerc a assumir na parte da tarde. O britânico trabalhou sobretudo com o composto médio C2 e depois com o duro C1, acumulando cerca de 85 voltas, dedicadas ao mapeamento do carro e à adaptação aos novos sistemas e à unidade de potência, que ganha maior contribuição híbrida com o novo regulamento.

Leclerc completou 89 voltas, também maioritariamente em pneus de composto C2, antes de terminar o dia em C1, num programa focado em consistência e recolha de dados. O monegasco destacou o desafio e a oportunidade trazidos pelos novos regulamentos, sublinhando que a forma de conduzir é bastante diferente face aos últimos anos e que a prioridade passa por gerir os novos sistemas e compreender a maior componente elétrica da unidade de potência.

Declarações de Hamilton, Leclerc e Vasseur

Hamilton considerou positivo voltar a rodar em condições secas, depois do arranque em piso molhado, elogiando o elevado número de voltas completado e o trabalho feito pela equipa em Maranello durante o inverno. O sete vezes campeão mundial referiu que ainda há muito para aprender, mas frisou que o ambiente interno é positivo e focado e que o programa está a evoluir “passo a passo”, com vista aos testes oficiais no Bahrein.

Leclerc, por seu lado, afirmou sentir-se cada vez mais confortável com o SF-26, apesar da exigência adicional na gestão dos novos sistemas e da maior intervenção elétrica da unidade motriz. O monegasco reforçou que, nesta fase, o objetivo não é procurar tempos de referência, mas cumprir a lista de testes e maximizar o entendimento do carro antes da próxima fase de preparação no Bahrein.

Dia final: 145 voltas e balanço global do shakedown

No último dia de shakedown em Barcelona, a Ferrari acrescentou mais 145 voltas ao total, cerca de 675 quilómetros, divididos entre Leclerc na manhã e Hamilton na tarde. O SF-26 encerrou assim o programa com 440 voltas no conjunto dos três dias, o equivalente a 2050 quilómetros, um volume de rodagem considerado crucial numa fase de grande alteração regulamentar.

Fred Vasseur, diretor de equipa, classificou a semana como longa mas produtiva, salientando que a Ferrari conseguiu acumular quilometragem significativa em condições variadas, sem grandes problemas de fiabilidade. O francês sublinhou que ainda há “muito para analisar e melhorar”, mas destacou que estes dias serviram precisamente para compreender o carro em detalhe e preparar de forma mais sólida os testes mais representativos no Bahrein.