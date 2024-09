F1: Ferrari desistiu de Adrian Newey para não entrar num “leilão”

A Ferrari tentou contratar Adrian Newey, um desejo já com algum tempo, mas o interesse no britânico esfriou quando a equipa decidiu não se envolver num leilão com a Aston Martin.

Newey, que vai deixar a Red Bull ao fim de 18 anos, estava fortemente ligado à Ferrari e o diretor da equipa, Frederic Vasseur, tinha assegurado um orçamento para o contratar como consultor, com Newey a trabalhar do Reino Unido, sem necessidade de se mudar para Itália. No entanto, a Aston Martin fez uma oferta substancial, que a Ferrari optou por não igualar.

Em vez disso, a Ferrari vai concentrar-se em melhorar a sua estrutura interna, com o recém-chegado Loic Serra da Mercedes a desempenhar um papel fundamental na sua equipa técnica. Veremos se a Ferrari não se arrepende de não ter insistido com Newey.