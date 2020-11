F1: Ferrari desenvolve motor inovador para 2021

Depois do motor da Ferrari ter passado numa questão de meses a ser o mais fraco depois de ter sido, de longe, o mais potente eis que a Ferrari está a trabalhar num novo motor para 2021, e segundo rezam as crónicas, a Ferrari pretende melhorar o desempenho do MGU-H graças a um novo turbo, mais pequeno e um inovador intercooler. Contudo, a maior mudança será no motor de combustão, o V6. De acordo com o que reporta a imprensa italiana a Ferrari terá desenvolvido um motor de combustão interna com uma ignição muito rápida e até já lhe chamam ‘Super-rápido’ pois o combustível entra no motor mais rápida e eficientemente, o que resulta em mais potência. Para que este sistema funcione de forma otimizada, as entradas e saídas do motor foram alteradas, de modo a que o ar possa ser bombeado através do sistema, mais rapidamente. A fiabilidade está garantida co ma utilização de novos materiais. Seja como for, Mattia Binotto acha que será difícil ultrapassar a Mercedes em 2021, ainda que a diferença se possa atenuar bastante.