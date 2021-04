F1: Ferrari ‘desenha’ luta com McLaren pelo pódio dos Construtores

A Scuderia Ferrari obteve 22 pontos em Imola, fruto do quarto lugar de Charles Leclerc e do quinto de Carlos Sainz. Claramente a equipa está a fazer progressos, mas ainda assim houve algum desapontamento, pois ficou claro que um lugar no pódio esteve ao alcance de Charles Leclerc.

O acidente de Valtteri Bottas e George Russell na volta 32, que levou à suspensão da corrida, na altura, Charles Leclerc era segundo, 25 segundos à frente de Lando Norris (McLaren) e todos sabemos como acabou.

São assim as corridas, mas o monegasco tinha construído essa liderança, andando bem, e numa pista que estava gradualmente a secar. Esse reinício acabou com a vantagem de Leclerc e foi ultrapassado por Lando Norris e, algumas voltas depois também por Hamilton.

Carlos Sainz teve também uma boa corrida. O espanhol esteve mal na qualificação (11º) mas redimiu-se na corrida, ascendendo do 11º lugar da grelha, subindo até à quinta posição. Cometeu alguns erros na fase inicial da corrida, mas uma vez estabilizadas as condições da pista, Sainz conseguiu igualar o ritmo dos mais rápidos, tal como o seu companheiro de equipa, tanto em condições húmidas, como secas.

Deste modo, a Ferrari saiu de Imola sabendo que o trabalho realizado no SF21 produziu um bom passo em frente em comparação com o carro do ano passado. Além disso, quando comparado com a corrida no Bahrein, o ritmo da corrida em Imola igualou o que tinha sido visto na qualificação, melhor do que os rivais mais próximos no molhado, e semelhante no seco.

Para Mattia Binotto: “Numa pista completamente diferente e em condições muito diferentes da primeira corrida da época, este resultado confirma que o trabalho que estamos a fazer está a ir na direção certa. O facto de estarmos descontentes por não termos pelo menos um piloto no pódio é mais uma prova disso mesmo.

Podemos dizer que o resultado destas duas primeiras corridas é um resultado positivo. Desde a segunda metade de 2019, especificamente as corridas no Japão e México desse ano, que não tínhamos ambos os pilotos nos pontos em duas corridas consecutivas. Temos de continuar assim e mostrar, corrida a corrida, que sabemos como melhorar. Agora mal posso esperar para ir a Portimão…”, disse.