F1: Ferrari deposita muitas esperanças nos jovens

A nova “fornada” de jovens talentos da Academia Ferrari está a entusiasmar os responsáveis da Scuderia.

O diretor desportivo da Ferrari, Laurent Mekies enalteceu as capacidades de Mick Schumacher, Callum Ilott and Robert Shwartzman, jovens que mostraram muito potencial ao longo deste ano e que estarão no último teste do ano em Abu Dhabi:

“Tenho que começar por dar os parabéns os jovens da Ferrari Driver Academy, que estiveram muito bem nesta temporada”, disse ele. “Três deles, Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman, estarão na pista com outras equipas, enquanto Antonio Fuoco, que trabalha para nós no simulador e pilotará o nosso carro para ter uma ideia importante da correlação entre os dados do pista e o simulador.”

“Acreditamos que Mick, Callum e Robert têm o que é preciso para se sair bem na Fórmula 1 e o nosso programa foi pensado para lhes dar as melhores oportunidades. O teste será mais um passo importante e estamos muito ansiosos por vê-los na pista, antes de trabalhar com eles em Maranello durante o inverno.”