F1: Ferrari de amarelo em Monza? | AutoSport

Hoje pudemos ver imagens de Carlos Sainz e Charles Leclerc com vestidos com a cor amarela, sendo que também a garagem da Scuderia em Monza está a ser montada, com o amarelo a ganhar mais preponderância.

Este lançamento das T-Shirts amarelas foi pensado para celebrar o 75º aniversário da primeira vitória da Ferrari em F1.Confirmou-se no lançamento que os pilotos “também terão um carro amarelo para a corrida de Monza”. Assim, devermos ter um carro com um esquema de cores radicalmente diferente para a corrida em Monza, pista que celebra o seu centenário.