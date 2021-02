F1: Ferrari considerou lugar na Sauber para Valentino Rossi em 2005

A Ferrari considerou colocar o piloto de MotoGP e nove vezes campeão do mundo, Valentino Rossi, na Fórmula 1, mais propriamente na equipa da Sauber, em 2005.

Rossi, que em 2004 testou pela Ferrari em Fiorano, iria juntar-se à Yamaha no MotoGP pouco depois desse teste. Mas, antes de se juntar ao construtor japonês, Luca Di Montezemolo ficou impressionado com ‘Il Doctore‘ no teste de Fiorano.

“No início, foi uma cortesia dada a um grande campeão. Depois, vi que ele tinha potencial e desejo. Só lhe faltava ter continuidade. Chegou a um ponto que pensamos que ele poderia fazer um ano na Sauber. Mas, ele foi esperto e preferiu ficar no MotoGP e tornar-se número um nas motos, do que quarto ou quinto nos carros”, afirmou Montezemolo ao Motorsport Week.