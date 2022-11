F1: Ferrari confirma saída de Mattia Binotto | AutoSport

O que antes era apenas um rumor está agora confirmado. Mattia Binotto vai abandonar o cargo de diretor da Ferrari no final deste ano. Depois de uma época em que os erros se sucederam e em que o potencial revelado prometia mais do que um segundo lugar demasiado distante dos campeões, Binotto apresentou a sua demissão, aceite pelas chefias da empresa.

Mattia Binotto era um homem da Ferrari. Em 1995, juntou-se à Scuderia Ferrari como engenheiro de motores na equipa de teste. De 1997 a 2003 foi engenheiro na equipa de Fórmula 1, durante a muito bem sucedida era Schumacher, quando Luca di Montezemolo era Presidente e Jean Todt era Diretor.

Em 2004, foi nomeado chefe do Departamento de Motores de pista para a equipa de corrida e, a partir de 2007, foi responsável pelas operações da Unidade motriz. Foi nomeado chefe adjunto do Departamento de Motores e Eletrónica em 2013 e passou a ser Chefe de Operações da Unidade Motriz. A 27 de julho de 2016, assumiu o cargo de Diretor Técnico Chefe da Scuderia Ferrari. Desde 7 de janeiro de 2019, assumiu as funções de Diretor da Gestione Sportiva e de Diretor da Equipa Scuderia Ferrari. Sai a 31 de dezembro de 2022 depois de uma época algo despontante, mas onde a Ferrari fez grandes progressos. A Ferrari é hoje uma equipa mais forte do que era em 2019, graças ao trabalho e dedicação de Binotto.

“Com o pesar que isto implica, decidi concluir a minha colaboração com a Ferrari. Deixo uma empresa que amo, da qual faço parte há 28 anos, com a serenidade que advém da convicção de ter feito todos os esforços para atingir os objetivos estabelecidos. Deixo uma equipa unida e em crescimento. Uma equipa forte, pronta, estou certo, para atingir os objetivos mais elevados, para os quais desejo tudo de bom para o futuro. Penso que é correto dar este passo neste momento tão difícil como esta decisão tem sido para mim. Gostaria de agradecer a todas as pessoas da Gestione Sportiva que partilharam comigo esta jornada, feita de dificuldades mas também de grande satisfação”, disse Binotto.

“Gostaria de agradecer a Mattia pelas suas muitas e grandes contribuições ao longo de 28 anos com a Ferrari e particularmente por conduzir a equipa de volta a uma posição de competitividade durante este último ano. Como resultado, estamos numa posição forte para renovar o nosso desafio, sobretudo para os nossos fantásticos fãs em todo o mundo, de ganhar o derradeiro prémio no desporto automóvel. Todos aqui na Scuderia e na comunidade Ferrari em geral desejam a Mattia o melhor para o futuro” disse o CEO da Ferrari Benedetto Vigna.

O novo diretor da equipa será anunciado até ao final deste ano.