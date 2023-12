F1: Ferrari confirma o dia de lançamento do novo carro | AutoSport

A Ferrari foi a primeira equipa a anunciar a data de lançamento do monolugar para 2024, uma semana antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein.

Foi confirmado num evento em Maranello por Frédéric Vasseur, que prometeu um carro muito diferente para o próximo ano, que a Ferrari desvendará o monolugar, com o nome de código interno 676, a 13 de fevereiro.

“O lançamento terá lugar no dia 13 de fevereiro, um dia antes do dia de S. Valentim, disse o chefe de equipa da Ferrari, confirmando também que a designação oficial do carro será conhecida só nessa altura, apenas oito dias antes do início dos testes de pré-época no Bahrein, com a ronda de abertura no mesmo circuito pouco mais de uma semana depois. “Temos o teste um pouco antes e é um grande desafio ter tudo pronto. Isso significa que não tínhamos outra opção. Penso que algumas outras equipas também o fazem [o lançamento] no dia 14, mas é um grande desafio estar pronto para o Bahrein”, disse Vasseur.

Segundo o chefe de equipa, a Ferrari vai alterar “95% dos componentes do carro”, para tentar alcançar ganhos de “décimos de segundo, o que significa que estamos à procura de 0,1 ou 0,2 por cento de desempenho”, ressalvou Frédéric Vasseur.