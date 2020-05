F1: Ferrari confirma Carlos Sainz

Como se esperava, e depois de se ter ficado a saber da ida de Daniel Riccardo para a McLaren, a Ferrari confirmou que Carlos Sainz irá substituir Sebastian Vettel, fazendo parelha com Charles Leclerc.

Mais uma peça do xadrez que se encaixa, num acordo que terá a duração de dois anos. “Estou muito contente por rumar à Scuderia Ferrari em 2021 e estou entusiasmado com o meu futuro com a equipa, mas ainda tenho um ano importante pela frente com a McLaren Racing, equipa com que estou realmente ansioso por voltar a correr esta temporada”, disse Carlos Sainz.

Foi o director da equipa da Ferrari, Mattia Binotto que fez as honras da casa a Sainz: “Tenho o prazer de anunciar que o Carlos se vai juntar à Scuderia Ferrari a partir de 2021. Em cinco temporadas de F1, o Carlos provou tem provado ser muito talentoso e mostrou que tem a capacidade técnica e os atributos certos para se encaixar perfeitamente na nossa família. Embarcámos num novo ciclo com o objetivo de voltar ao topo na Fórmula 1. Será um longo caminho, não sem dificuldades, mas acreditamos que esta será a melhor combinação possível para nos ajudar a alcançar os objectivos a que nos propusemos”, disse.