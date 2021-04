F1: Ferrari completamente focada em 2022

Com a nova regulamentação a assumir importância redobrada para as equipas que querem dar um salto qualitativo, a maioria já olha apenas para 2022, deixando de parte, total ou parcialmente, o desenvolvimento das máquinas deste ano. Um desses casos é a Ferrari.

Falando na sequência de um fim-de-semana dramático em Imola, Mattia Binotto revelou aos repórteres: “O carro para 2021 está onde esperávamos, a correlação com os nossos dados é boa. Chegou a altura de mudar para 2022? Já mudámos desde Janeiro. A equipa está totalmente concentrada no próximo ano. Teremos ainda algum desenvolvimento em 2021, mas isso não é a nossa prioridade”.

Quanto à ordem na grelha, Binotto está satisfeito com o que tem visto por parte da Scuderia, que fez grandes progressos em relação ao ano passado e espera lutar com a McLaren pelo top 3:

“Posso confirmar que a Mercedes e a Red Bull ainda estão à frente. Não creio que isso possa ser uma surpresa. A diferença foi muito grande no ano passado. Já estou de alguma forma satisfeito com o que conseguimos progredir, mas será uma batalha dura com a McLaren pelo terceiro lugar. Será esse o nosso objetivo para a época? Os nossos objetivos são provar que podemos progredir em diversas áreas. Mas é mais importante para mim mostrar que somos capazes de competir e disso, temos um bom ponto de partida, penso eu“, acrescentou Binotto.