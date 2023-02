F1: Ferrari com menos peso em 2023 | AutoSport

A Ferrari, tal como todas as equipas nesta fase, está em contagem decrescente para a apresentação do seu novo carro. O chassis 675 está a ser evoluído na esperança de se tornar numa ameaça à Red Bull e os rumores vindos de Maranello continuam a ser animadores.

Segundo a publicação formu1a.uno o novo chassis deverá ser dois a três kg mais leve do que o F1-75, uma diferença que pode parecer pequena, mas que equivale a tempo em pista (aproximadamente um décimo). O peso dos monolugares de 2022 foi um problema para quase todas as equipas que se apresentaram acima do peso mínimo. Idealmente, as equipas fazem chassis mais leves do que o permitido, colocando lastro em zonas específicas do chassis para conseguir um melhor equilíbrio. No caso do chassis ser mais pesado, as equipas não têm essa possibilidade e, pior do que isso, perdem tempo em pista com peso excessivo. Ora relatos que chegam de Itália estão certamente a animar os Tifosi. Os engenheiros da Ferrari já terão encontrado mais performance no carro, fruto da melhoria na fiabilidade da unidade motriz e agora com as melhorias no chassis, com esta “dieta”. São apenas rumores que serão, ou não, confirmados quando o carro for para a pista.