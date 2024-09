F1: Ferrari com a última atualização do ano

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, confirmou que a equipa vai introduzir a sua última atualização do carro da época no próximo Grande Prémio dos Estados Unidos, enquanto se concentra no desenvolvimento do carro do próximo ano.

Apesar das atenções viradas para a Red Bull e para a McLaren, a Ferrari continua na luta pelo campeonato de construtores, estando a 75 pontos da McLaren a sete corridas do fim. Vasseur sublinhou que, com a competição tão renhida, mesmo as pequenas atualizações podem fazer uma diferença significativa.

“Todos sabem que já começámos o desenvolvimento do próximo carro e tentamos fazer o nosso melhor para ter pequenas atualizações na próxima [corrida]”, disse. “Penso que será provavelmente a última para todos; isso será verdade para nós, mas também será verdade para as outras equipas. Agora que a classificação geral está tão apertada nas últimas quatro ou cinco, seis corridas, cada pequena atualização pode fazer a diferença.”