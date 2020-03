F1: Ferrari cancela teste com Pirelli

A Ferrari cancelou o teste que iria decorrer na próxima quinta feira. O motivo é o surto de coronavírus que continua a alastrar.

O Covid-19 está a dificultar cada vez mais as atividades das equipas italianas de F1. A Ferrari anunciou hoje que a sessão prevista com a Pirelli para testar os pneus de 18 polegadas em Fiorano foi cancelado como parte das medidas impostas internamente para o controlo do surto de coronavírus:

“Devido às políticas de restrição adotadas pela Ferrari e pela Pirelli após o surto mundial de Coronavírus, o teste programado com pneus para piso molhado de 2021 em Fiorano, no dia 5 de março, teve de ser adiado“, disse um comunicado da equipa. “O teste será remarcado em Fiorano na primeira oportunidade.”

Mais um adiamento, neste caso sem grandes consequências imediatas, devido ao surto de coronavírus. A F1 continua a monitorizar de perto a evolução do surto e irá tomar as medidas necessárias juntamente com as equipas e as organizações das provas que possam ser afetadas.